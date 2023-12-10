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MLB／大谷翔平年薪7000萬什麼概念？勝過去年運動家整隊

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平宣布將與道奇隊簽下10年7億天價合約。 路透社
大谷翔平宣布將與道奇隊簽下10年7億天價合約。 路透社

大谷翔平今天宣布新賽季轉戰道奇隊，並簽下10年7億美金超狂合約，一舉打破體育史上多項紀錄，平均年薪不只大幅刷新大聯盟紀錄，更比去年運動家隊團隊薪資高，堪稱「一人抵全隊」。

大谷這筆總值7億美金的大約不只高過前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）12年4.265億美金大聯盟紀錄，還超越足球巨星梅西（Lionel Messi）寫下體壇新猷，「現代棒球之神」名號當之無愧，日媒換算，大谷這筆合約可以獨力蓋3座東京巨蛋，每分鐘可以賺進133美金、每秒賺2.2美金。

攤開本季大聯盟團隊薪資，排名墊底的為運動家的6224萬美金，換言之大谷翔平下季薪水可以養活綠帽軍全隊；雖然今年休賽季尚未結束，不過目前大谷的7000萬年薪共勝過8隊，為守護者、馬林魚、皇家、釀酒人、紅人、海盜、金鶯、運動家。

根據美媒報導，大谷翔平的7億大約有大部分是延遲支付，加上加州相對較高的扣稅，大谷的實領金額應比帳面數字來得少，但延遲支付是由大谷陣營主動提出，為的就是讓道奇豪華稅壓力大減，休賽季還有空間繼續補強，換言之，這筆合約可以看出道奇的誠意，也能看出大谷翔平對於爭冠球隊的企圖心。

大谷翔平 道奇

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