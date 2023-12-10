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MLB／大谷沒來…藍鳥1天內美夢成空 球迷遷怒Drake詛咒

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷前往藍鳥的烏龍消息傳了一整夜，最後多倫多球迷還是空歡喜一場。 美聯社
大谷前往藍鳥的烏龍消息傳了一整夜，最後多倫多球迷還是空歡喜一場。 美聯社

藍鳥球迷做了8小時的美夢，昨天從網路瘋傳藍鳥隊即將拿下大谷翔平，到今天確定他將投效道奇隊，從希望到絕望的落差之大可想而知，還有球迷因此遷怒於饒舌歌手Drake。

藍鳥是大谷最終候選球隊之一，而昨天連環錯誤和巧合拼湊起來，各界追蹤一架私人班機，深信機上就是要去多倫多簽約的大谷，藍鳥球迷抱持高度期待即將簽下大谷，包括加拿大籍的饒舌歌手Drake，都透過限時動態分享自己穿大谷球衣的照片，事後證實只是誤會一場。

「多倫多星報」描寫藍鳥球迷昨天的心境相當傳神，「說真的，地表上70億人口，一架從南加州到多倫多的私人飛機上載著大谷翔平的機率有多高？但多倫多人希望可以如此相信。」

大谷今天宣布與道奇簽約，藍鳥在1天內美夢成空，「Drake詛咒（Drake Curse）」再次掀起熱議，有球迷留言：「Drake詛咒還在延續」、「Drake詛咒又出現新的受害者：藍鳥」、「Drake詛咒又贏了！就在他穿上大谷球衣之後，大谷決定去道奇」。

藍鳥 道奇 大谷翔平

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