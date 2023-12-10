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MLB／贏不了的天使終究失去大谷 球場外大型壁畫已拆除

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平確定告別天使隊。 美聯社
大谷翔平確定告別天使隊。 美聯社

大谷翔平確定告別天使隊，轉戰同樣位於洛杉磯的道奇隊，天使球場外的大谷壁畫，也在同一天已經撤下，媒體感慨：「只用了1個多小時，位於安那罕的大谷壁畫已經走入歷史。」

大谷過去6年效力天使，留下季後賽經驗0，他在季中坦言想贏的渴望越來越強烈，季後以自由球員身分上架尋求新東家，最終前進已經連11季打進季後賽的道奇。

天使官網對於大谷簽約道奇的報導標題為：「大谷翔平的天使時代落幕」，文中提到，對於天使球迷來說，這是令人心碎的決定，特別是大谷選擇了「公路大戰」的對手道奇，「大谷很享受在天使的時間，球團也善待他，但只是很單純的問題是天使贏不了。」

天使官方社群尚未看到失去大谷的痕跡，球團高層也還沒發表回應，X和IG上的最後一則貼文停留在前一天交易，倒是球場外已經先道別大谷。

The Athletic網站記者布朗（Sam Blum）率先貼出，天使球場售票處上方的大谷壁畫正在拆除，一小時後再更新，已經完成拆除作業。The Athletic的X也分享這則貼文，感嘆提到：「只用了1個多小時，位於安那罕的大谷壁畫已經走入歷史。」

天使 道奇 大谷翔平

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