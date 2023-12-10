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MLB／10年7億美元轉隊 大谷：想為道奇、棒壇拚到生涯終點
萬眾矚目，「二刀流」大谷翔平的落腳處出爐，選擇道奇隊提出的10年7億美元天價合約，他的經紀人巴列羅（Nez Balelo）形容：「屬於一位獨特、史詩級選手的獨特、史詩型合約。」他表示，這份合約顯示球員、球團雙方對於打造長期成功球隊的承諾。
大谷今天透過IG宣布動向，決定留在洛杉磯，但不再是天使，而是戰績長期強盛的道奇隊。
「致所有球迷和關心這件事的人，我很抱歉花了這麼長時間才做出決定。」大谷表示，選擇道奇成為自己的新東家，自己迫切希望能持續拿出最好的自己，「直到選手生涯的最後一天，我都希望能不只是為了道奇、而是為了全棒壇繼續努力。」
他也向天使表達感謝過去六年的支持，「這六年來與天使相處的點滴，將會永遠刻在我的心頭。」他表示，還有很多想說的，會留在記者會上分享。
巴列羅提到，大谷非常期待在道奇展開新生涯，「他很期待展開與道奇的合作關係，這份合約顯示雙方對於打造長期成功球隊的承諾，翔平和我都感謝所有與我們聯繫的球團，也在這次過程中認識了許多好人。」
大谷翔平2018年從天使隊展開旅美之路，6季下來，「打者翔平」累積681安、171轟、437分打點、86次盜壘成功，兩度單季40轟以上，「投手大谷」則是38勝19敗、防禦率3.01、608次奪三振，近兩年都是10勝級賽季，2021、23年皆以全票拿下美聯年度MVP。
從赴美之初不被看好在大聯盟兌現「二刀流」，大谷翔平徹底顛覆美國棒壇認知，在投球、打擊都繳出頂尖數據，近三年實現一人當兩人用的勞工典範，而在他首度進入自由市場後，這回拿到的合約等級堪稱兩人份。
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