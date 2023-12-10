MLB／超越梅西！大谷翔平7億美元合約 稱霸全球運動史

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中央社／ 洛杉磯9日專電
吸引全球棒球迷目光的大谷翔平，這份天價合約也顯現其超級巨星的地位。 美聯社
吸引全球棒球迷目光的大谷翔平，這份天價合約也顯現其超級巨星的地位。 美聯社

日籍球星大谷翔平今天宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣221億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球運動史上最鉅額合約。

29歲的大谷翔平將成為全球最富有的運動員之一，大聯盟官網報導，這筆合約超越了足球巨星梅西（LionelMessi）2017年到2021年球季與巴塞隆納隊的6.74億美元合約。

就北美運動史而言，大谷這筆合約也超越了職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）簽下的10年4.5億美元合約。大谷同時改寫美國職棒紀錄，在此之前洛杉磯天使的前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。

「富比世」（Forbes）雜誌分析，大谷翔平的價值凸顯了職業運動的持續成長。近年來娛樂事業因為串流平台而出現重大變化，打破觀眾過去在固定時間收看電視的習慣，但運動賽事不受影響，持續吸引固定時間收看轉播的觀眾。

這樣的收視模式，使得運動賽事轉播在娛樂產業當中保有強勁的競爭力。富比世報導，無論美式足球NFL或美國職籃NBA的人氣都持續上升，球隊老闆與球員是最大受益者。

報導指出，大谷翔平這次獲得打破全球運動史紀錄的天價合約，凸顯明星球員在職業運動產業的重要性，頂級球星就像影視產業中的大牌明星，等同票房保證，能為球隊賺進大筆鈔票。

大谷翔平 大聯盟

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