快訊

北一女師轟新課綱無恥 1,814名台大生投票表態「38％贊成古文重要」

「大學生進廠打螺絲」 陸青年迎來零工時代？

MLB／亞洲谷粉準備搶票！大谷翔平新球季首戰在首爾

MLB／大谷翔平均薪破大聯盟紀錄 特殊延遲付款合約模式引注目

中央社／ 洛杉磯9日專電
大谷翔平簽下破紀錄的超級合約。 美聯社
大谷翔平簽下破紀錄的超級合約。 美聯社

日籍球星大谷翔平今天宣布將加盟洛杉磯道奇隊，同意一筆10年7億美元（約新台幣220億元）合約，這是美國職棒大聯盟（MLB）史上也是棒球史上最鉅額合約。

大谷翔平今天透過社群媒體發表消息，貼出洛杉磯道奇隊徽，向過去效力6年的洛杉磯天使隊球團與球迷表達感謝，同時向道奇隊球迷保證，「為球隊全力以赴直到職業生涯最後一天」。

大谷翔平今年29歲，簽下這筆10年合約，職棒球員生涯大約40歲是退休年齡，大谷這筆合約如果走完，他很可能在道奇隊退休。

運動媒體ESPN報導，大谷這筆合約是棒球史上最鉅額的合約，超越天使前隊友楚勞特（Mike Trout）2019年獲得的12年4.26億美元合約。

大谷平均年薪7000萬美元（約新台幣22億元）也改寫大聯盟紀錄。在此之前，大聯盟最高平均年薪是韋蘭德（Justin Verlander）、 薛哲（Max Scherzer）保持的4330萬美元。

大谷一年領7000萬美元，比某些球隊的全隊薪資還多。巴爾的摩金鶯隊2023年開幕日的團隊薪資是6090萬美元，奧克蘭運動家是5690萬美元。

「洛杉磯時報」引述知情人士報導，這筆天價合約將以一種前所未見的延遲方式付清。也就是當大谷為道奇隊打完10個球季之後，他才會收到大部分的錢，這樣的作法為大谷提供稅收上的優惠，另一方面也讓道奇隊減輕負擔，使球隊資金用在補強陣容。

媒體報導，這份合約沒有逃脫條款，意味在合約期間大谷翔平沒有提前結束合約的權利，除非球隊同意交易或提前結束合約，否則大谷翔平要為道奇隊打滿10年，那時也接近他可能的退休年齡。

大谷翔平 大聯盟

延伸閱讀

MLB／還是想待在洛杉磯！大谷翔平與道奇簽下史上最狂合約

MLB／大谷翔平簽約傳聞掀熱議 狂衝全美熱搜趨勢第一

MLB／飛機上沒有大谷 加拿大商人P上藍鳥球衣幽默回應

MLB／迎接大谷翔平？道奇問17號投手是否換背號

相關新聞

MLB／10年7億美元轉隊 大谷：想為道奇、棒壇拚到生涯終點

萬眾矚目，「二刀流」大谷翔平的落腳處出爐，選擇道奇隊提出的10年7億美元天價合約，他的經紀人巴列羅（Nez Balelo...

MLB／還是想待在洛杉磯！大谷翔平與道奇簽下史上最狂合約

眾所矚目的大谷爭奪戰終於落幕，大谷選擇了同在洛杉磯的道奇隊，並簽下總值高達7億美金(約219億台幣)的天價合約，打破北美運動史上最高薪紀錄...

MLB／亞洲谷粉準備搶票！大谷翔平新球季首戰在首爾

眾所矚目的「二刀流」大谷翔平動向今天落幕，大谷以10年7億美元天價合約加盟道奇隊，對亞洲球迷來說的好消息除了轉播時間親民...

MLB／洛杉磯道奇隊給大谷翔平的合約有多震撼？

12月10日一覺醒來，在台灣擁有廣大球迷的職棒球星大谷翔平和洛杉磯道奇隊簽下10年7億美元，約新台幣220億的天價超級合約。超級球星匹配豪門球隊，相互輝映。

MLB／超越梅西！大谷翔平7億美元合約 稱霸全球運動史

日籍球星大谷翔平今天宣布，同意洛杉磯道奇隊一筆10年7億美元（約新台幣221億元）合約。美國職棒大聯盟官網報導，這是全球...

MLB／大谷沒來…藍鳥1天內美夢成空 球迷遷怒Drake詛咒

藍鳥球迷做了8小時的美夢，昨天從網路瘋傳藍鳥隊即將拿下大谷翔平，到今天確定他將投效道奇隊，從希望到絕望的落差之大可想而知...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。