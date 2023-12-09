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MLB／大谷翔平簽約傳聞掀熱議 狂衝全美熱搜趨勢第一

中央社／ 洛杉磯8日專電
大谷翔平未來動向備受矚目。 路透社
大谷翔平未來動向備受矚目。 路透社

日籍球星大谷翔平簽約傳聞滿天飛，今天有報導指出他將與多倫多藍鳥隊簽約，但另有消息指出他尚未決定。數千名網友追蹤一架據傳是大谷私人飛機，結果似乎烏龍一場。

媒體報導，29歲的大谷翔平身為自由球員，最快在這個週末會做出決定，從洛杉磯道奇、多倫多藍鳥、舊金山巨人、芝加哥小熊、洛杉磯天使等隊當中選出簽約的對象。

大谷翔平的消息今天占據社群媒體X（前身為Twitter，推特）版面，是美國排名第一的熱門話題，超過8萬則貼文討論。不少媒體記者參與其中，某些引述消息看起來可信，但稍後又被另一個消息推翻，對棒球迷而言堪稱瘋狂的一天。

今天上午，大聯盟電視頻道MLB Network記者莫羅西（Jon Morosi）先在社群媒體X發文說「大谷翔平即將做出決定，最快可能在今天」，這則消息開啟了各種貼文參與討論。

有人指出，大谷翔平6年前與洛杉磯天使隊簽約的日子正是12月8日。

有人發現，今天早晨有一架私人飛機，從南加州安那罕（Anaheim）起飛，目的地是加拿大的多倫多，飛機型號與大谷翔平擁有的私人飛機一樣。4000多人透過追蹤軟體，線上緊盯這架飛機的動態。

與此同時，加拿大歌劇家佛雷塞（Clarence Frazer）在社群平台X爆料，大谷翔平的高中學長、現在效力藍鳥隊的菊池雄星今天晚上在主場附近一家日本壽司餐廳，訂位50人以上。

專門報導道奇隊消息的網站DodgersNation記者霍恩斯特拉（J.P. Hoornstra）午間刊出報導，語氣明確指出，根據多方消息來源證實，大谷翔平將與多倫多藍鳥隊簽約。

這篇報導一出，加上稍早曾貼文的莫羅西又再貼文說「消息來源說，大谷翔平今天正在前往多倫多的路上」，答案好像呼之欲出，結果卻出現翻轉。

陸續有美國記者貼文，反駁上述風向，指出大谷翔平還沒做出決定，還沒有與任何球隊簽約。接著超過5名以上的記者貼文說，可以確定大谷翔平人在南加州，沒有前往多倫多。

接近多倫多當地時間的傍晚，加拿大廣播公司（CBC）記者赫洛克斯（Devin Heroux）貼文指出，他在機場的攝影記者同事傳回消息，數千人追蹤的那一家私人飛機降落之後，走出機門的並非大谷翔平，而是加拿大富商賀賈維克（Robert Herjavec）。

到8日晚間為止，大谷翔平與經紀公司或任一球隊都沒有發表有關簽約的消息。

大谷翔平 藍鳥

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