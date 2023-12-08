快訊

機場採檢！1男童從陸入境驗出首例黴漿菌 羅一鈞：不意外

彰化芭樂園情殺案！女果農最後一通求救電話打給侄兒：我被xx砍

Lin bay好油案偵結 林裕紘、許哲賓起訴 桃檢建請從重量刑

MLB／平民金鶯有望翻身？傳富豪魯賓斯坦可能買下球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
金鶯隊。 路透
金鶯隊。 路透

金鶯隊近年農場養成出色，今年終於開花結果，例行賽打出101勝佳績。不過球隊在自由市場花費仍相當保守，金布洛爾（Craig Kimbrel）昨天以1200萬美元年薪加盟，就空降金鶯隊最高薪球員。如今有消息指出，球隊可能出售給億萬富豪魯賓斯坦（David Rubenstein）。

據彭博社報導，安吉洛斯（Peter Angelos）和其他投資者在1993年以1.73億美元價碼收購金鶯。不過他高齡94歲，近年身體狀況不佳，幾年前將球隊控制權交給妻子及2個兒子約翰（John）和路易斯（Louis）。

約翰在2019年成為球隊控制者，不過路易斯向他提其訴訟，因為約翰想把金鶯搬到田納西州納什維爾，後來訴訟被取消。金鶯隊與目前主場的租約將在12月31日到期，雖先前已同意續約30年，但尚未簽署任何具法律效力的文件。

報導指出，安吉洛斯家族正與巴爾的摩當地出生的富豪魯賓斯坦，談判出售球隊。彭博社分析，魯賓斯坦淨資產高達46億美元；富比世分析約32億美元。金鶯隊目前市值高達17億美元，大聯盟30隊中排第18。如果魯賓斯坦買下球隊，金鶯有望長留巴爾的摩，可能會有更多銀彈打造球隊。

金鶯

相關新聞

MLB／迎接大谷翔平？道奇問17號投手是否換背號

日本二刀流球星大谷翔平的動向牽動整個自由市場，美國媒體預測將在本周末塵埃落定，最終候選名單縮小到道奇、藍鳥隊，甚至傳出道...

MLB／稱賈吉+索托是「瘋狂80」連線 凱許曼：2024要奪冠

洋基與教士昨天正式達成「5換2」交易，強打索托（Juan Soto）將降臨紐約與「法官」賈吉（Aaron Judge）連線。對此，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）直言明年將衝擊冠軍。

MLB／平民金鶯有望翻身？傳富豪魯賓斯坦可能買下球隊

金鶯隊近年農場養成出色，今年終於開花結果，例行賽打出101勝佳績。不過球隊在自由市場花費仍相當保守，金布洛爾（Craig Kimbrel）昨天以1200萬美元年薪加盟，就空降金鶯隊最高薪球員。如今有消

MLB／紐約球隊2選1 山本由伸先見大都會再洽談洋基

洋基昨天送出5名球員，向教士換來強打索托（Juan Soto）和金手套中外野手葛利桑（Trent Grisham）。外野陣容補強底定後，洋基將補強目標放在先發投手，據大聯盟官網報導，洋基和大都會是山本

MLB／曾拒絕被交易至道奇！「E-Rod」4年大約轉戰響尾蛇

響尾蛇今年以黑馬之姿殺進世界大賽，最終被遊騎兵淘汰。這趟驚奇之旅最大的困難就是安排先發輪值，如今響尾蛇開出4年8000萬美元大約，網羅今年效力老虎的王牌左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo R

MLB／完整包裹未定但正式官宣！ 洋基確定換來教士強打索托

洋基隊有望補進教士隊強打索托（Juan Soto），今日多家美國媒體報導此事，最終可能採取5換2形式，但目前仍有待醫療紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。