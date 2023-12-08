MLB／平民金鶯有望翻身？傳富豪魯賓斯坦可能買下球隊

金鶯隊近年農場養成出色，今年終於開花結果，例行賽打出101勝佳績。不過球隊在自由市場花費仍相當保守，金布洛爾（Craig Kimbrel）昨天以1200萬美元年薪加盟，就空降金鶯隊最高薪球員。如今有消息指出，球隊可能出售給億萬富豪魯賓斯坦（David Rubenstein）。

據彭博社報導，安吉洛斯（Peter Angelos）和其他投資者在1993年以1.73億美元價碼收購金鶯。不過他高齡94歲，近年身體狀況不佳，幾年前將球隊控制權交給妻子及2個兒子約翰（John）和路易斯（Louis）。

約翰在2019年成為球隊控制者，不過路易斯向他提其訴訟，因為約翰想把金鶯搬到田納西州納什維爾，後來訴訟被取消。金鶯隊與目前主場的租約將在12月31日到期，雖先前已同意續約30年，但尚未簽署任何具法律效力的文件。

報導指出，安吉洛斯家族正與巴爾的摩當地出生的富豪魯賓斯坦，談判出售球隊。彭博社分析，魯賓斯坦淨資產高達46億美元；富比世分析約32億美元。金鶯隊目前市值高達17億美元，大聯盟30隊中排第18。如果魯賓斯坦買下球隊，金鶯有望長留巴爾的摩，可能會有更多銀彈打造球隊。