MLB／紐約球隊2選1 山本由伸先見大都會再洽談洋基
洋基昨天送出5名球員，向教士換來強打索托（Juan Soto）和金手套中外野手葛利桑（Trent Grisham）。外野陣容補強底定後，洋基將補強目標放在先發投手，據大聯盟官網報導，洋基和大都會是山本由伸爭奪戰的領先者。
大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，洋基將在美國時間11日與山本會面。大都會也是可能搶下山本的球隊，大都會老闆柯恩（Steve Cohen）和棒球營運總裁史登斯（David Stearns）上周已飛往日本，與山本面談。
儘管還有許多球隊想爭奪山本由伸，但大聯盟官網記者費恩森（Mark Feinsand）指出，山本由伸可能會在紐約雙雄間二選一。
據先前報導，山本由伸合約總值原本預估是2億美元左右，但目前已飆漲至3億美元。另一位挑戰大聯盟的日本左投今永昇太，傳出身價也逼近1億美元。
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