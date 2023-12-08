MLB／迎接大谷翔平？道奇問17號投手是否換背號

日本二刀流球星大谷翔平的動向牽動整個自由市場，美國媒體預測將在本周末塵埃落定，最終候選名單縮小到道奇、藍鳥隊，甚至傳出道奇已詢問陣中17號投手，「願不願意換背號？」

大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）指出，大谷翔平有望在冬季會議結束後、本周末決定新東家，競爭已經進入最終階段。

USA Today 記者奈登賈爾（Bob Nightengale）預測，大谷翔平將在道奇和藍鳥中做出選擇，「MLB Network」節目主持人安辛格（Greg Amsinger）則認為，大谷去藍鳥機率60%、道奇30%。

奈登賈爾更爆料，道奇近期致電詢問投手凱利（Joe Kelly）願不願意讓出背號，道奇上周才與凱利續簽1年、800萬美元合約，不過尚未正式宣布。

而凱利的17號球衣，正是大谷翔平從2017年加盟天使隊以來所穿的背號，凱利的回覆是，如果是為了大谷換背號，他樂意接受，一名球隊總經理指出，道奇隊不會無緣無故要求球員換背號，除非他們相信能夠簽下大谷，但目前道奇、大谷雙方都拒絕為此評論。