MLB／曾拒絕被交易至道奇！「E-Rod」4年大約轉戰響尾蛇
響尾蛇今年以黑馬之姿殺進世界大賽，最終被遊騎兵淘汰。這趟驚奇之旅最大的困難就是安排先發輪值，如今響尾蛇開出4年8000萬美元大約，網羅今年效力老虎的王牌左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。
羅德里奎茲2021年與老虎簽下5年7700萬美元合約，他今年先發26場，主投152.2局，防禦率3.30，季末選擇跳脫合約剩下的3年4900萬美元，成為自由球員。據大聯盟官網報導，他與響尾蛇簽下4年8000萬美元合約，還有第5年選擇權，總值最高可達9900萬美元。
值得一提的是，羅德里奎茲今年交易大限前差點被交易至道奇，但他行使交易否決權，原因是想留在底特律陪家人，如今卻決定轉戰美國西南部的亞利桑那。
響尾蛇得到羅德里奎茲後，先發輪值預計為賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、羅德里奎茲及季後賽竄出的年輕強投普法特（Brandon Pfaadt），五號先發則由尼爾森（Ryne Nelson）與亨利（Tommy Henry）競爭。
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