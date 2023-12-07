快訊

北市偵查佐不實筆錄向檢察官「騙票」 遭搜索今午羈押

那英出事了…疑捲李玟揭黑箱事件 被封殺5個月

普亭尚未表態競選連任 俄羅斯明年總統大選日期先出爐

MLB／曾拒絕被交易至道奇！「E-Rod」4年大約轉戰響尾蛇

聯合新聞網／ 綜合報導
「E-Rod」羅德里奎茲與響尾蛇簽下4年8000萬美元大約。 美聯社
「E-Rod」羅德里奎茲與響尾蛇簽下4年8000萬美元大約。 美聯社

響尾蛇今年以黑馬之姿殺進世界大賽，最終被遊騎兵淘汰。這趟驚奇之旅最大的困難就是安排先發輪值，如今響尾蛇開出4年8000萬美元大約，網羅今年效力老虎的王牌左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）。

羅德里奎茲2021年與老虎簽下5年7700萬美元合約，他今年先發26場，主投152.2局，防禦率3.30，季末選擇跳脫合約剩下的3年4900萬美元，成為自由球員。據大聯盟官網報導，他與響尾蛇簽下4年8000萬美元合約，還有第5年選擇權，總值最高可達9900萬美元。

值得一提的是，羅德里奎茲今年交易大限前差點被交易至道奇，但他行使交易否決權，原因是想留在底特律陪家人，如今卻決定轉戰美國西南部的亞利桑那。

響尾蛇得到羅德里奎茲後，先發輪值預計為賈倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、羅德里奎茲及季後賽竄出的年輕強投普法特（Brandon Pfaadt），五號先發則由尼爾森（Ryne Nelson）與亨利（Tommy Henry）競爭。

響尾蛇 道奇

相關新聞

MLB／完整包裹未定但正式官宣！ 洋基確定換來教士強打索托

洋基隊有望補進教士隊強打索托（Juan Soto），今日多家美國媒體報導此事，最終可能採取5換2形式，但目前仍有待醫療紀...

MLB／曾拒絕被交易至道奇！「E-Rod」4年大約轉戰響尾蛇

響尾蛇今年以黑馬之姿殺進世界大賽，最終被遊騎兵淘汰。這趟驚奇之旅最大的困難就是安排先發輪值，如今響尾蛇開出4年8000萬美元大約，網羅今年效力老虎的王牌左投「E-Rod」羅德里奎茲（Eduardo R

MLB／大谷翔平動向保密到家 美媒批：不利聯盟炒熱話題

日籍球星大谷翔平將與哪一支球隊簽約，是美國職棒大聯盟這個休季最重大話題。但美國媒體批評，大谷翔平保密到了一個奇怪的程度，...

MLB／大谷翔平何時決定東家？官網記者曝時間點

隨著大聯盟冬季會議展開，自由球員及交易市場越來越活絡，但大谷翔平的動向仍相當神秘。大聯盟官網記者摩洛西 （Jon Morosi）今天指出，大谷近日就會做出決定，時間點在本周末。 據先前報導，大谷

MLB／金鶯1+1合約網羅終結者「金寶」 總管坦言是賭注

金鶯隊上季打出101勝佳績，但終結者包提斯塔（Felix Bautista）季末成為傷兵，決定動TJ手術，將錯過2024年賽季。今天金鶯正式以1+1合約，網羅資深終結者「金寶」金布洛爾（Craig K

MLB／紐媒曝洋基和大都會無緣大谷翔平 正全力追山本由伸

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天自信表示，有信心搶到山本由伸。不過洋基要搶下大谷翔平恐無法這麼樂觀，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大谷從未有到紐約打球的想法，因此

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。