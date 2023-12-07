MLB／大谷翔平何時決定東家？官網記者曝時間點
隨著大聯盟冬季會議展開，自由球員及交易市場越來越活絡，但大谷翔平的動向仍相當神秘。大聯盟官網記者摩洛西 （Jon Morosi）今天指出，大谷近日就會做出決定，時間點在本周末。
據先前報導，大谷新合約有望突破6億美元（約新台幣188億元），創北美運動最高紀錄。天使與大谷續約的可能性尚未完全消失，道奇、藍鳥、巨人、小熊等隊仍在競爭行列。
摩洛西指出，冬季會議上許多消息人士透露，大谷距離決定東家「還有幾天的時間」，下一步很快就會公布。
各球團都滿足大谷陣營要求，盡量低調行事，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）昨天竟自曝和大谷交談過20分鐘，讓外界相當震驚。不過摩洛西指出，目前道奇仍是大谷爭奪戰領先者。
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