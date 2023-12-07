MLB／大谷翔平動向保密到家 美媒批：不利聯盟炒熱話題

日籍球星大谷翔平將與哪一支球隊簽約，是美國職棒大聯盟這個休季最重大話題。但美國媒體批評，大谷翔平保密到了一個奇怪的程度，外界沒有人知道他的動向，這不利聯盟炒熱話題。

美國職棒30支球隊高層聚集的冬季會議在田納西州首府納希維爾（Nashville）連4天舉行，今天最後一天。但最大咖的自由球員大谷翔平動向仍然不明，大聯盟官網記者透露，大谷可能在本週末做出決定。

媒體報導，目前洛杉磯道奇、多倫多藍鳥、舊金山巨人、洛杉磯天使等隊仍然在大谷與經紀公司的決選名單當中。

美國職棒每年季後的自由球員流動，是球迷關注的焦點，但反常的是今年輪到堪稱史上最大咖的自由球員大谷翔平決定下季效力何隊，話題熱度卻反而炒不起來。

「洛杉磯時報」記者卡斯蒂約（Jorge Castillo）4日發表評論文章，批評大谷翔平與經紀公司操作下「保密到了一個奇怪的程度」，對大聯盟沒有好處。

這篇評論指出，大聯盟是一種娛樂事業，不只跟其他的職業運動競爭，同時還跟串流平台Netflix、社群媒體TikTok等其他的娛樂選項競爭消費者的注意力與金錢。無論是職業美式足球（NFL）、美國職籃（NBA）都很清楚這個道理，自由球員或交易案，話題炒得火熱。

但今年大谷翔平成為自由球員，他在場上是兩屆最有價值球員（MVP）得主，百年難得的「二刀流」投打雙棲球員，可望簽下北美運動史上最大合約，結果話題熱度不如期待。

卡斯蒂約指出，29歲的大谷翔平身為公眾人物，對自己的私人生活一向保密到家，「但最近幾個月，他的保密程度上升到了一個奇怪的程度」。

大谷翔平今年球季只在投球日賽後接受記者採訪，他在8月9日最後一次面對媒體後，就再也沒有受訪。之後包括他手肘受傷、接受手術，相關內容都是由球隊或經紀公司發表聲明。

就連11月16日大谷翔平獲選美國聯盟最有價值球員（MVP）原本安排了視訊記者會，後來臨時取消。

大谷翔平將近4個月沒有接受記者訪問，加上媒體傳出他與經紀公司下令，任何有意洽談合約的球隊不得對外洩漏細節，否則不利網羅大谷，使得11月以來原本應該炒得火熱的話題異常冷淡。

卡斯蒂約說，包括想要追求他的球隊、外界所有人在內，對於大谷翔平最終會跟哪一隊簽約，一點頭緒都沒有。沒有人知道大谷翔平優先重視的條件是什麼、沒有人知道他對哪幾支球隊有興趣。

他說，就像大谷翔平6年前選擇洛杉磯天使一樣，事前沒有人知道，這次或許他將再度令所有人感到震驚。