MLB／垂涎已久…洋基有望換來索托 美媒：很快會定案

洋基隊有望補進教士隊強打索托（Juan Soto），今日多家美國媒體報導此事，最終可能採取5換2形式，但目前仍有待醫療紀錄確認，資深記者資深記者海曼（Jon Heyman）指出：「很快就會正式完成。」

洋基想要交易來索托傳聞已久，今天更傳出兩隊已有共識，洋基將換出捕手東岡（Kyle Higashioka）、投手金恩（Michael King）、瓦斯奎茲（Randy Vasquez）、布里托（Jhony Brito）、索普（Drew Thorpe），從教士隊換來索托以及葛利桑（Trent Grisham）兩名外野手。

Yankees and Padres are working to finalize Juan Soto deal, perhaps today. King and Thorpe expected to be part of package heading to San Diego. @JackCurryYES on it https://t.co/6CKBDqnTHt — Jon Heyman (@JonHeyman) 2023年12月6日

兩隊並未對此回應，不過以海曼的說法，目前僅剩一些醫療紀錄及細節需要確認，但相信很快就會完成交易；大聯盟官網記者霍克（Bryan Hoch）則指出，目前是教士隊還在檢視洋基球員醫療紀錄。

剛滿25歲的索托生涯6個球季就敲出160轟，生涯打擊率2成84、OPS+157，去年雖然一度陷入低潮，但今年球季敲出35轟的生涯新高，再次入選明星賽，只不過明年球季結束後就將成為自由球員。

洋基原本外野就有賈吉（Aaron Judge）這門重砲，昨天又交易來左打的佛度戈（Alex Verdugo），有機會再加上索托助陣，明年先發外野陣容隱然成形。