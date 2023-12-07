MLB／金鶯1+1合約網羅終結者「金寶」 總管坦言是賭注

金鶯隊上季打出101勝佳績，但終結者包提斯塔（Felix Bautista）季末成為傷兵，決定動TJ手術，將錯過2024年賽季。今天金鶯正式以1+1合約，網羅資深終結者「金寶」金布洛爾（Craig Kimbrel）。

據大聯盟官網報導，金布洛爾下季年薪1200萬美元，2025年有球隊選擇權，如果金鶯不執行，將付100萬美元買斷金。金布洛爾成為金鶯總管艾力亞斯（Mike Elias）2019年入職以來，收入最高的金鶯隊球員。

包提斯塔上季繳出61局狂飆110K，33次救援成功，防禦率1.48的鬼神數據。金布洛爾上季主投69局飆94K，23次救援成功，防禦率3.26，表現不差。不過他上季在季後賽屢次砸鍋，留給許多費城人球迷不好的印象。

金鶯總管艾力亞斯坦言這筆簽約是一筆賭注，「他是棒球史上最優秀的終結者之一。他還有很多油，去年表現出色。我們從球探角度看到很多正面因素，這讓我們敢下很大的賭注，相信他新賽季表現會很出色。」