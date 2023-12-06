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MLB／紐媒曝洋基和大都會無緣大谷翔平 正全力追山本由伸
洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天自信表示，有信心搶到山本由伸。不過洋基要搶下大谷翔平恐無法這麼樂觀，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，大谷從未有到紐約打球的想法，因此洋基和大都會都沒機會。
大谷翔平今年成為自由球員，最近已開始跟各隊會面。海曼引述消息人士說法，大谷曾表示沒有到紐約打球的想法，還在球季中說過，如果離開天使，道奇或藍鳥是選項。
曾有報導指出，大都會會積極追求大谷翔平，不過海曼表示狀況已不同，紐約兩支豪門都沒全力追求大谷翔平，而是正極力爭取山本由伸加盟。
據先前報導，巨人和藍鳥都和大谷碰過面，今天道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也證實與大谷會面過，但這和大谷陣營希望低調背道而馳，因此羅伯茲的發言引發不少洛杉磯球迷不滿。
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