MLB／小熊已從大谷翔平爭奪戰淘汰？總管否認：無可奉告

根據大聯盟官網報導，休賽季牽動自由市場一舉一動的大谷翔平將在本週做出決定，但今天《今日美國》撰文爆料，位在最終競爭名單上小熊隊已經被淘汰，不過總管霍耶爾（Jed Hoyer）今天受訪時談及此事隨即否認，並對其他問題三緘其口。

霍耶爾在今天冬季會議上明確表示，大谷陣營尚未通知球隊已經出局，「我不知道這消息是哪裡來的，也沒什麼好報告的，關於大谷的所有事情，就像我對待任何自由球員一樣，不會談論私下的交涉，只是繼續保持安靜。」

除此之外，霍耶爾也被問及是否有與大谷陣營會面，相比於直接承認的道奇隊主帥羅伯茲（Dave Roberts），霍耶爾則低調許多，「完全沒有，事實是在追求這種自由球員時，很少有人知道正在發生什麼，我認為各方都會持續這樣的狀態。」

霍耶爾後續提到大谷帶來的「谷」牌效應：「有時候，骨牌會像你想像的那樣倒下，但如果你一直這樣認為，可能會在等待中遇到很多麻煩，顯然我們正同時研究很多種可能。」

小熊新任主帥康索（craig counsell）的口徑也和霍耶爾一致，不斷強調自己私下沒和大谷接觸，只承認有和少數自由球員談話但「不多」，目前仍專注在組建自己的教練團，「他非常獨特，在做的事情真的很酷，我認為作為一名棒球迷，我們都想知道偉大的球員會去哪裡打球。」