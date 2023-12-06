MLB／天使雙MVP剩一「鱒」？總管掛保證不會交易楚奧特

二刀流巨星大谷翔平據傳將在本週做出決定，若離開了效力6年的天使隊，無疑對球隊未來布局產生重大影響，先前就曾傳出天使考慮將另一MVP「神鱒」楚奧特（Mike Trout）擺上交易貨架，不過今天總管梅納西（Perry Minasian）出面駁斥傳言。

梅納西在今天冬季會議上明確表示楚奧特是非賣品，球隊仍將他視為核心，且天使目前不考慮重建，誓言在這個休賽季積極改善陣容，重簽回大谷翔平是首要選項，「楚奧特百分之百不會被交易。」

本季楚奧特雖依舊繳出明星級表現，不過跟過往成績相比顯然算低潮，數據是新人年後最糟，出賽82場繳出18轟、44分打點，攻擊指數為.857，外界也擔憂這是退化前兆，但梅納西指出楚奧特本季因傷所困，狀態在骨折前正在加溫，如果以健康狀態打完本季，帳面數據應該更優異。

梅納西也補充，球隊暫時沒有計畫將楚奧特移防到角落外野，因為他不認為這是造成他近年傷勢頻傳的主因，事實上在過去幾個賽季，楚奧特的守備進階數據都有所提高，「他的鉤骨受傷並不是因為在中外野追球，無論他守哪個位置都一樣，我們還沒對此進行任何討論。」

新任總教練華盛頓（Ron Washington）提到，自己休賽季至今已經多次與楚奧特聯繫，因為後者對於球隊這個冬天的計畫很感興趣，華盛頓指出楚奧特跟瑞登（Anthony Rendon）同樣是球隊重要領袖，「我希望他用自己的存在、表現來領導，讓球隊眾人明白，即便他們表現不佳，但有他在就沒問題。」