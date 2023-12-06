MLB／洋基教頭稱山本由伸穿條紋衫帥 紅襪教頭曝敵軍好事近

洋基隊已經做好要開禮物的準備，總教練布恩（Aaron Boone）對於搶下日職超級強投山本由伸掩藏不住自信，「我很有信心他會來這裡！」連敵軍紅襪隊教頭柯拉（Alex Cora）都爆料，昨天和他視訊通話，看到他滿臉笑意。

洋基洽談山本由伸、尋求交易換來索托（Juan Soto），可能即將有好事發生。柯拉今天透露，「我昨天剛和布恩視訊通話，他給了我像這樣的笑容、這樣的表情，他感覺非常開心，就像有事情即將發生。」

布恩今天受訪也談到洋基的兩位標的物，他稱索托是「進攻機器」，是一支冠軍隊伍裡的中心人物；至於山本由伸，布恩說：「很難找到像他這樣在25歲已經功勳滿滿的投手，他的生涯已經獲得巨大的成功，包括在日職和經典賽的世界舞台上，我們的報告說他是一位真的很棒的選手，我相信業界對他的看法也是一樣。」

「我相信想要他的球隊會很多。」布恩説：「但是，我很有信心他會來我們這裡，成為一位特別的前段輪值投手。」

被問到山本由伸穿條紋衫會好看嗎？布恩笑了笑，他說：「是的，我覺得應該會滿好看。」總經理凱許曼（Brian Cashmnan）也說：「是的，我同意這點。」