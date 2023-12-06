MLB／世仇之間罕見交易 紅襪送外野手佛度戈去洋基換3投手

互為死對頭的洋基隊與紅襪隊今天罕見發動交易，洋基送出3名投手向紅襪換來了前大物外野手佛度戈（Alex Verdugo），補強總管凱許曼（Brian Cashman）所說的「左打、外野手」深度。

佛度戈是紅襪將MVP貝茲（Mookie Betts）交易至道奇隊時換來的主菜，本季敲出13轟、54分打點，攻擊指數為.745，身為前百大新秀的他沒有完全兌現期待，生涯成績僅高於聯盟平均一些，明年底將成為自由球員。

洋基休賽季目光鎖定在多位左打外野手上，包含貝林傑（Cody Bellinger）、索托（Juan Soto）都是曾被討論過的名字，但最先出手的對象則是佛度戈，這筆交易洋基送走3名投手，分別是菲茲（Richard Fitts）、威瑟（Greg Weissert）和朱帝斯（Nicholas Judice）。

其中大聯盟資歷最豐富的為28歲的威瑟，他在去年升上大聯盟，本季出賽17場防禦率為4.05；菲茲今年2A的27場先發防禦率為3.57；朱帝斯則是今年洋基第8輪選進來的新秀。

這是洋基繼年初艾倫（Greg Allen）交易後再度和紅襪進行交易，也是雙方近25年來第4次交易，凱許曼受訪時表示，這筆交易不代表洋基退出貝林傑或索托的競爭行列，球隊仍在替「法官」賈吉（Aaron Judge）找幫手，以補強上賽季得分排名聯盟第25的打線。