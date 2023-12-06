MLB／0.02%的奇蹟！守護者、紅人「人品爆發」神抽選秀前2

坦隊情何以堪！大聯盟今天進行史上第2次的選秀抽籤，結果卻大爆冷門，原先狀元機率最高的運動家、皇家、洛磯3隊，僅落磯留在前3順位，守護者隊以2%機率抽中隊史首次狀元，而紅人隊更是從狀元機率第13的球隊一口氣衝到榜眼。

抽籤前，去年戰績倒數前3的運動家、皇家、洛磯同以18.3%狀元機率並列最高，但結果顯然不如預期，洛磯拿到探花籤、運動家第4順位，皇家最悲情，直接跌到第6順位。

有輸家自然也有贏家，以2%狀元機率排名第9的守護者成功「神抽」中，過去他們5度獲得榜眼籤，但拿到狀元是超過百年隊史頭一次，總經理安托列提（Chris Antonetti）受訪時壓抑不住興奮，「抽籤無疑給了我們在原先制度不會有的機會，否則你必須打出聯盟最爛成績，並度過艱難的一年，我喜歡現在這種模式。」

After winning the #MLBDraft Lottery, the @CleGuardians will select first in the 2024 MLB Draft. pic.twitter.com/AcOmeRhij7 — MLB (@MLB) 2023年12月5日

紅人則是第二號贏家，本季球隊勝率還高過5成，到了季末才跌出季後賽，抽籤時從排名第13的球隊直升11個順位，有望替充滿年輕天賦的陣容再添一名大物。

紅人總管克拉爾（Nick Krall）笑著說：「我們的目標是不要再抽樂透籤，繼續保持這種勢頭前進。」根據統計，守護者及紅人要同時包辦前2順位的機率僅0.02%。

除此之外，大都會、教士、洋基等隊因豪華稅退後10個順位，分別跌至19、25、26；而響尾蛇隊及金鶯隊因新人王獎勵制度額外獲得31、32順位選秀籤，大聯盟選秀為抽前6順位，進入季後賽的球隊則以被淘汰的先後順序決定順位，本季冠軍遊騎兵隊為第30順位。