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MLB／漠視大谷法條？羅伯茲暢談20分鐘說雙方碰面震驚道奇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
道奇隊教頭羅伯茲坦言和大谷團隊已見過面，還暢談20分鐘，讓球團高層嚇壞了。 路透
道奇隊教頭羅伯茲坦言和大谷團隊已見過面，還暢談20分鐘，讓球團高層嚇壞了。 路透

大谷翔平團隊下達禁洩密令，道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts）面對詢問是否與大谷碰面，證實雙方幾天前在道奇球場見面，讓道奇團隊捏把冷汗。為何如此坦白？羅伯茲說：「我就不是會說謊的人啊…。」

大谷的自由球動向備受各界關注，仍留在競爭裡的球隊正逐漸縮小，而道奇從一開始就被視為最熱門球隊，羅伯茲今天在訪問中直接被問到，是否曾與大谷團隊碰面，他的答案不令外界意外，但直言不諱的態度引起不小的震驚。

羅伯茲表示，幾天前大谷團隊有來道奇球場，雙方聊了2、3個小時，並無其他球員在場，這次碰面讓球隊、選手都更了解彼此，他形容這次碰面氣氛愉悅，也強調「翔平就是我們的首要目標」。

羅伯茲表示，不清楚大谷何時會做出決定，但他的感覺良好，「他一直都是撲克臉、看不出什麼情緒，但我想他內心裡在笑，我也很開心可以跟他共處那段時間。」羅伯茲的話語不間斷，持續聊到其他話題，像是道奇團隊對他的手肘動刀評估，有信心他可以回復「二刀流」出賽。

有鑒於大谷團隊曾要求各隊不能透露洽談內容，羅伯茲的誠實態度令各界震驚，被問到此舉是否影響道奇的搶人勝率，羅伯茲表示，自己並沒有透露對話細節，「我們確實有做到尊重隱私，這是基本的誠信問題。」但他強調，自己被問了一個明確的問題，他很難給出一個錯誤的答案，刻意誤導對道奇及大谷團隊才是不尊重。

在場媒體注意到，羅伯茲暢談了20分鐘，看了一眼手機簡訊後，臉色開始凝重起來，球團公關人員也隨即來到他的身邊。

道奇總管高姆斯（Brandon Gomes）對於自家教頭的誠實，也顯得相當不解，對於此事不發表意見，近一步被追問是否會影響追逐大谷，他回應：「我不知道」。

羅伯茲 道奇 大谷翔平

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