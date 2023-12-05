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MLB／巨人自由市場上不再沉睡 總管稱大谷翔平帶來骨牌效應

聯合新聞網／ 綜合報導
巨人總管薩伊迪提到，大谷翔平的決定牽動整個自由市場。 美聯社
巨人總管薩伊迪提到，大谷翔平的決定牽動整個自由市場。 美聯社

巨人隊去年爭取明星自由球員屢屢失利，連兩年未闖進季後賽後也宣誓了休賽季「All in」的決心，目前還在大谷翔平爭奪戰名單上的他們，目光同時鎖定許多自由球員，希望能替現今陣容添加幾名球星。

據傳大谷翔平的下家將在本周揭曉，而巨人是尚未被淘汰的隊伍之一，縱使先發輪值、中外野、游擊都是補強目標，但在大谷做出決定前，巨人都不會有明確動作，營運總裁薩伊迪（Farhan Zaidi）稱這是大谷翔平的「骨牌效應」，「對於某些事情發生，我感覺人們需要更多耐心。」

薩伊迪說：「自由市場上『塞車』的情況比以往嚴重，但對那些狩獵頂尖人才的球隊來說是好事，因為你希望當骨牌推倒時，檯面上你能有更多選擇，我會說我們是其中一支。」

上賽季巨人曾是「法官」賈吉（Aaron Judge）最積極的追求者，也一度與明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）達成13年大約，不過最終全數落空，今年除了大谷外，球隊也對山本由伸、貝林傑（Cody Bellinger）等大咖感興趣。

薩伊迪提到，上賽季在自由市場的挫敗不會帶給球隊壓力，而是期待在不影響年輕球員的前提下，藉由補強組建有競爭力的陣容，「我覺得自己有義務為球迷提供更棒、更令人期待的『商品』，過去幾年對很多人來說都很失望，包括我自己，因此有決心做得更好。」

巨人 大谷翔平

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