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MLB／光芒搶劫交易代言人 「弓箭手」阿契爾加入道奇制服組

聯合新聞網／ 綜合報導
前光芒王牌阿契爾今宣布將加入道奇制服組。 美聯社
前光芒王牌阿契爾今宣布將加入道奇制服組。 美聯社

曾效力過光芒、海盜、雙城等隊的老將投手阿契爾（Chris Archer）今天宣布將暫時卸下球員身分，加入道奇隊制服組擔任營運部門特助，將以新身分出席明天開始的大聯盟冬季會議。

阿契爾是光芒隊「搶劫交易」代表作之一，2018年海盜隊為了交易來這名王牌，送出葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、米道斯（Austin Meadows）、巴茲（Shane Baz） 一票入選聯盟百大的頂尖新秀，但阿契爾轉戰海盜後表現急速下滑，原先合約到2021年的他，僅投了1年半就被放棄，期間僅留下4.92防禦率的不堪成績。

反觀交易來的葛拉斯諾已是現任光芒王牌；米道斯雖已被交易走，但換來的巴瑞德斯（Isaac Paredes）本季敲出33轟，還獲得MVP選票；巴茲控制權則到2027，光芒無疑是大贏家。

阿契爾上季效力雙城，拿下2勝8敗防禦率為4.56，今年則沒收到任何合約，無球可打一整年後確定獲得不同身分，以道奇隊特助展開新人生，「這給了我一個學習和幫助年輕球員的機會，球員發展、球探、分析、規劃陣容、選秀、交易......我能從這角度學到一切，也有助於我未來選擇什麼路線。」

阿契爾說：「我已經清空了油箱，感到非常滿足，當事情不如預期時，我並不高興，但事後來看，我對我擁有過的機會感到感激。」

阿契爾雖沒效力過道奇，不過球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）是阿契爾初登大聯盟時的光芒總管，阿契爾和現任道奇總管高姆斯（Brandon Gomes）更當過4年隊友，可說是與制服組有不少淵源。

光芒

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