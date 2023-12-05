快訊

籃球／又出事！前國手許智超帶兵UBA 被控3度外遇還找人毆打兒子

影射侯友宜把光電跟登革熱連結 侯辦：賴清德選到語無倫次

《紅人榜》柯辰勳追思會日期曝光 母難過「媽媽好愛你」：堅強活下去

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／傳藍鳥高層密會大谷翔平 總管缺席冬季會議

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平(左)、藍鳥投手菊池雄星(右)。 路透
大谷翔平(左)、藍鳥投手菊池雄星(右)。 路透

大谷翔平爭奪戰進入白熱化階段，據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥高層在自家春訓基地和大谷會面。

大聯盟冬季會議已開始，藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）沒有到現場，以視訊會議取代。藍鳥聲稱是日程安排衝突，但外界猜測與大谷會面有關。藍鳥不是大谷唯一會面的球隊，據《舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）報導，大谷上周日有和巨人球團會面。

儘管道奇是大谷爭奪戰的領跑者，但藍鳥過去幾周開始認真追大谷，原因包含近年季後賽0勝6敗，票價上漲後球迷不滿，明星游擊手比切特（Bo Bichette）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）有續約問題，且總管合約也快到期。

藍鳥日前被官網點名是大谷爭奪戰黑馬，隨後各家媒體都提到，藍鳥在競爭大谷的行列。值得一提的是，藍鳥陣中擁有大谷的高中學長菊池雄星，菊池曾是大谷的偶像，兩人交情也相當深厚。

藍鳥 大谷翔平 菊池雄星

相關新聞

MLB／傳藍鳥高層密會大谷翔平 總管缺席冬季會議

大谷翔平爭奪戰進入白熱化階段，據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥高層在自家春訓基地和大谷會面。 大聯盟冬季會議已開始，藍鳥總管艾金斯（Ross

MLB／克蕭轉隊會很怪 教頭：未來道奇球場會有他的雕像

將以36歲投入明年賽季的三屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）東家未定，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Rob...

MLB／天使爭大谷翔平有戲？新教頭有「不能說的秘密」

全世界在等一個男人做出決定，天使隊新教頭華盛頓（Ron Washington）今天受訪內容耐人尋味，總管梅納西（Perr...

MLB／大谷會去哪裡？ 冬季會議開跑三大看點

MLB休賽期最關鍵的冬季會議5日開始，牽動著球員交易與自由球星簽約！為期4天的冬季會議是休賽期新聞焦點，與會者包含聯盟、球團高層、球探與經紀人，除了討論聯盟事務，會議也成為球員交易與爭搶大咖球星的良機

MLB／太空人冠軍班底迎續約難題 總管稱布萊格曼是非賣品

太空人隊從2017開始連續7年打進美聯冠軍戰，期間拿下2座世界大賽冠軍，是近10年最佳球隊之一，不過主力近年也陸續面臨換約問題，近期就傳出下個賽季將成為自由球員的明星三壘手布萊格曼（Alex Breg

MLB／千賀滉大再掀日投熱！今永昇太身價飆漲逼近1億美元

本季大聯盟自由市場飄著濃濃的亞洲味，除了大谷翔平、山本由伸位居前兩名，橫濱王牌左投今永昇太也將跨海尋求一圓「美」夢，根據報導指出，由於千賀滉大本季的亮眼表現，今永身價連帶水漲船高。 千賀滉大本季

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。