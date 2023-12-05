MLB／傳藍鳥高層密會大谷翔平 總管缺席冬季會議

大谷翔平爭奪戰進入白熱化階段，據《The Athletic》知名記者羅森索（Ken Rosenthal）報導，藍鳥高層在自家春訓基地和大谷會面。

大聯盟冬季會議已開始，藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）沒有到現場，以視訊會議取代。藍鳥聲稱是日程安排衝突，但外界猜測與大谷會面有關。藍鳥不是大谷唯一會面的球隊，據《舊金山紀事報》記者斯拉瑟（Susan Slusser）報導，大谷上周日有和巨人球團會面。

儘管道奇是大谷爭奪戰的領跑者，但藍鳥過去幾周開始認真追大谷，原因包含近年季後賽0勝6敗，票價上漲後球迷不滿，明星游擊手比切特（Bo Bichette）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）有續約問題，且總管合約也快到期。

藍鳥日前被官網點名是大谷爭奪戰黑馬，隨後各家媒體都提到，藍鳥在競爭大谷的行列。值得一提的是，藍鳥陣中擁有大谷的高中學長菊池雄星，菊池曾是大谷的偶像，兩人交情也相當深厚。