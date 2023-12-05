MLB／大谷會去哪裡？ 冬季會議開跑三大看點

MLB休賽期最關鍵的冬季會議5日開始，牽動著球員交易與自由球星簽約！為期4天的冬季會議是休賽期新聞焦點，與會者包含聯盟、球團高層、球探與經紀人，除了討論聯盟事務，會議也成為球員交易與爭搶大咖球星的良機。外媒指出冬季會議首日3大看點：「日籍雙刀流球星大谷將確定下家」、「強權光芒又開始兜售球星？」、「球星索托是否前進美聯東區」。

大谷會去哪裡？

MLB美國職棒大聯盟休賽期最大焦點就在冬季會議，為期4天的冬季會議在1901年，確立為年度召開的事件，與會者包含聯盟高管、球團、高層、球探與經紀人，目的除了討論聯賽業務外，買方、賣方齊聚的場合，自然成為球員交易與爭搶大咖球星的商討良機。今年冬季會議在納許維爾舉行，外媒在首日（5日）就點出新聞亮點。

根據《Fansided》報導，最受矚目仍舊是日籍雙刀流球星大谷翔平獎落誰家，這位MLB的看板人物雖確定明年不能投球，但打擊能力與未來傷歸的投球能力仍是聯盟獨一檔，當前傳聞確定本週他將下定決心，而有競爭力的球隊包含西岸兩大豪門道奇與巨人，還有美東藍鳥隊、國聯小熊隊。

冬季會議談交易

第二個看點在光芒隊，手握不少消息的資深記者摩洛西指出，強權光芒隊將明星外野手阿羅薩雷納擺上交易桌，另外內野超新星佩瑞德茲也聽取報價中，也願意交易火球王牌葛拉斯諾。趕在控制權結束前送走球星，換取更多天賦小將，已是光芒行之有年的操盤模式，穩定的眼光與談判能力讓他們不怕賣球星，同時也為冬季會議的交易桌增添活力。

最後是教士全明星主砲索托的未來，聯盟消息人士海曼指出，教士此前想將他送到美東強權洋基隊，但喊價過高、雙方談判卡關，冬季會議成為雙方重啟談判第一步，但洋基並非唯一選擇，美東另一隻強權藍鳥也被傳出接觸索托交易案，據傳他們將少年王牌強投馬諾亞擺上談判桌。洋基是否堅持不送出農場頂級潛力股金恩與索普、而藍鳥能否同時兩頭談交易（大谷與索托），都是冬季會議吸引人之處。

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