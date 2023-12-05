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MLB／太空人冠軍班底迎續約難題 總管稱布萊格曼是非賣品

聯合新聞網／ 綜合報導
布萊格曼是太空人內野重要戰力。 美聯社
布萊格曼是太空人內野重要戰力。 美聯社

太空人隊從2017開始連續7年打進美聯冠軍戰，期間拿下2座世界大賽冠軍，是近10年最佳球隊之一，不過主力近年也陸續面臨換約問題，近期就傳出下個賽季將成為自由球員的明星三壘手布萊格曼（Alex Bregman）將被放在交易市場上試水溫，但隨即被總管布朗（Dana Brown）出面駁斥。

曾在2019年居美聯MVP第2名的布萊格曼和「小巨人」亞土維（Jose Altuve）下賽季將來到合約最後一年，兩人目前都還沒和球隊談續約，如果最終都無法續留，將對太空人內野造成重創。

對此總管布朗在冬季會議上表示：「我們還沒有與經紀人討論續約事宜，我確定未來某個時刻會的，但目前彼此還沒有任何談話。」

布朗也強調，球隊當前目標還是尋求重返世界大賽，不會對陣容做出大規模調動，「我想大家都知道我們不會動到布萊格曼，所以也不知道傳言是從何而來，至少不會是我們，因為我們需要布萊格曼，他是球隊的支柱。」

太空人近年在續留奪冠成員一環迎來不小考驗，柯瑞亞（Carlos Correa）、史普林格（George Springer）陸續遠走他隊領大約，接在明年的布萊格曼、亞土維之後，2025年季末則輪到塔克（Kyle Tucker）、瓦德茲（Framber Valdez）合約到期，目前球隊都還沒與這些人達成續約。

太空人 經紀人

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