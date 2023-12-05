MLB／千賀滉大再掀日投熱！今永昇太身價飆漲逼近1億美元
本季大聯盟自由市場飄著濃濃的亞洲味，除了大谷翔平、山本由伸位居前兩名，橫濱王牌左投今永昇太也將跨海尋求一圓「美」夢，根據報導指出，由於千賀滉大本季的亮眼表現，今永身價連帶水漲船高。
千賀滉大本季以5年7500萬美元加盟大都會隊，首年拿下12勝7敗，防禦率2.98在國聯僅次於塞揚獎得主史奈爾（Blake Snell），大都會季中交易走薛則（Max Scherzer）、韋蘭德（Justin Verlander）後，千賀儼然成為球隊新任王牌，並於季末新人王票選名列第2。
託千賀的福，今永昇大在自由市場上獲得不少球隊關注，根據《ESPN》報導，外界原預估能以與千賀接近的價碼帶走今永，但如今在多隊競價，且市場對先發投手有利的條件下，合約總值有望不斷飆漲，挑戰1億美元門檻。
今年30歲的今永昇太本季以174次三振拿下中央聯盟三振王，生涯在日職共累積1129.2局，防禦率為2.98，大聯盟史上共有3名亞洲球員拿過至少1億美元大約，為田中將大、達比修有和秋信守，包含篤定超過這數字的大谷翔平及山本由伸，這個休賽季有望一口氣添3位亞洲「億元男」。
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