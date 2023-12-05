MLB／外野金手套貝茲將每天守二壘 道奇教頭：這樣球隊更強

道奇上季內野人手短缺，近年主要擔任外野手的貝茲（Mookie Betts）分擔不少二游守備局數。如今道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表明，貝茲新賽季每天都會守二壘。

貝茲曾6度奪下外野金手套獎，上季擔任62場先發二壘手，創生涯新高，另外他還生涯首度鎮守游擊，共擔任12場先發游擊手。

羅伯茲今天受訪時表示，新賽季會讓貝茲固定守二壘，「貝茲是金手套外野手，但討論組建球隊陣容時，想要二壘有進攻火力強的球員，可以讓貝茲在那打更多比賽。簽下海沃德（Jason Heyward）後，會把他放在右外野，面對右投手時有金手套外野，這將使球隊更強大。」

道奇26歲游擊手拉克斯（Gavin Lux）今年春訓遭遇右膝前十字韌帶撕裂傷（ACL），整季報銷，明年歸隊後，預計會成為主戰游擊手。