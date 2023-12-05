MLB／傳筒香嘉智和巨人簽小聯盟約 婉拒日本優渥合約

32歲日本重砲筒香嘉智明年確定留在美國，據日媒《產經體育》報導，筒香嘉智將和舊金山巨人隊簽下小聯盟約，附帶大聯盟春訓，力拚重返大聯盟舞台。

筒香嘉智旅美生涯成績不理想，上季先以小聯盟約加盟遊騎兵，6月成為自由球員，轉戰美國獨立聯盟，8月下旬再與巨人簽小聯盟約，整季都沒得到登上大聯盟機會。

《產經體育》指出，筒香嘉智拒絕日職的優渥合約，決意挑戰大聯盟。明年是他旅美生涯第5個賽季。左手傷勢已康復，正進行擊球訓練。他與巨人簽下的小聯盟約，附帶大聯盟春訓，將力拚重返大聯盟。

筒香嘉智2016年效力日職橫濱隊時，以44轟、110分打點，奪下中央聯盟打擊雙冠王。2020年挑戰大聯盟後，陸續效力光芒、道奇、海盜，共出賽182場，累積18轟、平均打擊率只有0.197。