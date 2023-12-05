MLB／克蕭轉隊會很怪 教頭：未來道奇球場會有他的雕像

將以36歲投入明年賽季的三屆塞揚左投克蕭（Clayton Kershaw）東家未定，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露，將在近日與他聯繫，關心他的狀況，他也表態若明年克蕭不在道奇，自己一定會感覺很奇怪，因為他是未來會在道奇球場外擁有雕像的男人。

克蕭因肩膀傷勢動刀，明年確定趕不上開季，預計將在夏天回歸賽場，但屆時會穿哪隊球衣還是未知數。

羅伯茲今天受訪時提到，「克蕭在我的代辦事項上，我會在周四或周五與他聯繫，關心他和他的家人近況。」羅伯茲對他在明年球季出賽有信心，「我認為看到他在2024年出賽，這是很合理的事情，問題只在於是何時及何隊。」

羅伯茲認為，對克蕭來說傷癒復出並非難事，一點都不擔心他的復健進度到哪，「他是那種你無法對他施加壓力的人，他很清楚我們有多敬愛他，他也在道奇感覺舒適。」他強調，如果克蕭明年不在道奇，「感覺會很奇怪，我也會很難過，因為他會是未來在道奇球場外有座雕像的人。」