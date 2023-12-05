MLB／大谷爭奪戰神秘第6隊浮上檯面 勇士還沒被排除
大谷翔平爭奪戰火熱進行中，昨天有報導指出，道奇、小熊、藍鳥、巨人、天使將是他的最終目標。大聯盟官網記者摩洛西 （John Morosi）今天爆料，勇士是第6支爭奪大谷的神秘球隊。
摩洛西指出，大谷可能在下周或耶誕節前做決定，勇士已經和大谷團隊談話過，還沒被排除在外，勇士是大谷爭奪戰中，不能被忽視的球隊。
勇士上季拿下104勝，卻止步分區系列賽。休賽季他們發動多筆交易，昨天又向水手換來24歲外野手克蘭尼奇（Jarred Kelenic）。勇士官網記者包曼（Mark Bowman）認為，從勇士先前爭奪費城人強投諾拉（Aaron Nola）的動作來看，他們願意在休賽季花錢。不過包曼也指出，勇士現在的需求，應是一名有經驗的先發投手，而大谷因動刀，明年確定無法投球。
包曼分析，勇士可能再發動交易，已對白襪強投希斯（Dylan Cease）、釀酒人王牌伯恩斯（Corbin Burnes）、光芒強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）做過調查。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言