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MLB／李政厚明天開放競標 傳紐約雙雄、巨人、教士有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
李政厚。 截圖自X
李政厚。 截圖自X

南韓強打「風之孫」李政厚年初就聘請「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）擔任經紀人，他休賽季行使入札制度，挑戰大聯盟，明天正式開放各隊競標，傳出大都會也加入爭奪戰。

據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，李政厚明天正式開放各隊競標，洋基、巨人、教士都想得到他。《今日美國》記者（Bob Nightengale）則指出，大都會休賽季可能很安靜，不會交易嘗試教士強打索托（Juan Soto），但對李政厚表達強烈興趣。

現年25歲李政厚效力韓職培證英雄隊7季，打擊率從未低於3成。去年在韓職敲出23發全壘打，打擊率0.349；今年只打出6轟，打擊率下滑到0.319，球季後半段還動腳踝手術。

不過大聯盟官網仍給李政厚高度評價，認為他擊球力量不是賣點，但有呈現進步趨勢。另外，他球棒控制能力極佳，樂意放大好球帶，能打中不好進攻的球路，是「沒有弱點的打者」，甚至看好他的守備能力，可擔任大聯盟中外野手。

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