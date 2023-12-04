MLB／傳貝林傑要價2.5億美金洋基吃不消 等大谷動向再定案

前國聯MVP貝林傑（Cody Bellinger）今年轉戰小熊大復活，奪下國聯東山再起獎，他成為自由球員後吸引一些球隊的興趣，但傳出他索要2.5億美元（約新台幣78億）的大約，讓豪門洋基也吃不消。

貝林傑去年出賽130場，累積26轟、97分打點，打擊率0.307。據《The Athletic》記者庫提（Brendan Kuty）報導，洋基正尋找一位出色的外野左打，但貝林傑團隊要價過高，讓他明年身披條紋衫的機率大幅降低。

《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）指出，貝林傑正尋求一份8年2.5億美元大約，因此洋基暫緩與貝林傑談判。

南丁格爾分析，貝林傑是今年自由市場上為數不多的強力左打，現在還沒簽約的原因是，更大咖的大谷翔平與山本由伸未決定去向，貝林傑要等到大谷與山本簽約後才會做決定。」