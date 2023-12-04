MLB／大谷追逐戰已到最後階段 紐郵爆料身價達6億美元

大聯盟巨星大谷翔平進入自由球員市場後，毫無意外引發眾多球團追逐，紐約郵報指出，隨著競標愈來愈激烈，大谷可能成為身價6億美元（約合台幣187億5654萬）的球員。

紐郵專欄家海曼（Jon Heyman）指出，大谷已經收到多個「遠遠超過5億美元」的報價，所有人都想知道，最後是否可以衝到6億美元，評估道奇、小熊、藍鳥、巨人、天使隊將是他的最終目標。

大谷被喻為今年自由球員市場最大咖，不少球界人士認為，道奇勝出的機會最大；儘管還可能會出現新的追求者，一般預料他很快就會決定未來東家，很可能下周就會有明確答案，「大谷追逐戰」已到最後階段。

海曼指出，很多人推測大谷可能成為史上第1位身價6億美元的球員，或是至少接近這個數字，儘管不能保證在冬季會議期間就達成協議，但目前出價激烈的程度，可能意味大谷很快就會簽約。