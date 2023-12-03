MLB／我全都要？不只扮搶大谷翔平黑馬 藍鳥還看上重砲索托

根據日前報導，眾所矚目的大谷翔平爭奪戰已進入最終階段，目前還在競爭名單內的有道奇、小熊、巨人、藍鳥與天使等隊，其中被視為最大黑馬的藍鳥隊，今天傳出野心不只放在大谷身上，同時和教士隊就少年強打索托（Juan Soto）的交易進行談判，打算將這兩名重砲一網打盡。

索托明年球季結束後將成為自由球員，經紀人為「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）的他早早表明了會選擇進自由市場試水溫，對於薪資空間不寬裕的球隊來說，換來的可能是只有1年使用權的索托，這也對他的交易價值造成影響。

日前外媒指出，對索托態度最積極的洋基隊已經與教士進行索托交易案討論，不過雙方提出的報價「相差甚遠」，洋基不認為只剩1年合約的索托市場競爭激烈，不願意放出農場頂尖作物，包裹以金恩（Michael King）、索普（Drew Thorpe）為主體；不過教士則盯上洋基頭兩號新秀，包含季末表現亮眼的「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）。

洋基和教士談判陷入僵局，藍鳥再次殺出來扮演程咬金，據傳他們和教士正加速進行索托交易案的討論，教士希望能獲得以年輕投手為主的包裹，看上了迷航王牌馬諾亞（Alek Manoah）和百大新秀排名第31名的泰德曼（Ricky Tiedemann），如果藍鳥願意割捨，將有助於推進交易案。

索托本季繳出35轟、109分打點，攻擊指數達.930，剛滿25歲生日就三度入選明星賽、拿下4座銀棒獎，下賽季有望挑戰4億元大合約。