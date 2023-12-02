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MLB／林昱珉成交易主菜？響尾蛇想補先發 市場傳聞多

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
林昱珉是目前響尾蛇隊農場第4名大物。圖／悍創運動行銷提供 蘇志畬
林昱珉是目前響尾蛇隊農場第4名大物。圖／悍創運動行銷提供 蘇志畬

台灣旅美小將林昱珉成為熱門話題人物，響尾蛇隊在休賽季尋求補強先發投手，無論是白襪隊希斯（Dylan Cease）、光芒隊葛拉斯諾（Tyler Glasnow）的交易傳聞中，包裹中都有林昱珉作為主菜。

Jomboy首席分析師費利（Dalton Feely）今天在X（舊稱推特）上爆料，目前市場上有傳聞流出，響尾蛇隊想爭取希斯的加盟，林昱珉會是主要的交易籌碼，如果成真，可能會是一個4換1的交易案。

費利表示，響尾蛇隊在今年賽季中最大缺憾就是未能透過交易補強先發投手深度，球季結束後也持續想透過自由球員、交易來補足缺憾。

這則傳聞引起不少美國體育寫手迴響，其中運動畫刊作家達戈斯提諾（Alex D’Agostino）就說：「雖然我很愛林昱珉，但這是響尾蛇無法錯過的交易。」

不只如此，Bleacher Report日前在討論葛拉斯諾的交易可能性時，也將響尾蛇隊列入潛在下家之一，可能提出的包裹是左投林昱珉加上右投尼爾森（Ryne Nelson）。

林昱珉是目前響尾蛇隊農場第4名大物，也是投手排名第1名，今年升上2A的他，明年球季被看好更上一層樓，也因此被球團保護未能參加亞錦賽，他在日前接受訪問時也表示，只要能上大聯盟，「哪怕是中繼、救援，都可以接受。」

林昱珉 響尾蛇 光芒

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