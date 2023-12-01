MLB／洋基有信心得到索托+山本由伸 不願用2大物當交易籌碼

洋基上季無緣季後賽，休賽季試圖重振旗鼓，據《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基的首要目標是交易來教士強打索托（Juan Soto），並在自由市場簽下山本由伸。

海曼指出，索托的競爭球隊較少，因為索托合約明年就到期，最後一年薪資超過3000萬美元，很少有球隊會為了租借球員，放棄頂尖大物。相較之下，山本由伸爭奪戰較激烈，但洋基仍有信心兩人全包。

昨天有報導指出，教士想從交易案得到「火星人」多明奎茲（Jasson Domínguez）或沃爾普（Anthony Volpe），不過海曼透露，洋基願意拿出的籌碼是投手金恩（Michael King）、農場大物索普（Drew Thorpe）及施密特（Clarke Schmidt），更傾向留下前兩者。

山本由伸將在下周開始與球隊交涉，除了紐約兩大豪門外，道奇、巨人、紅襪、費城人、小熊、紅雀、響尾蛇、老虎都對山本有興趣。另外，勇士近日爭取費城人強投諾拉（Aaron Nola）失敗，可能也會加入這場搶人大戰。