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MLB／獎不完！大谷連3年奪傑出DH 史上僅「老爹」辦到過

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷又拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人。 美聯社
大谷又拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人。 美聯社

「二刀流」球星大谷翔平的獎盃櫃今天確定再多一座新夥伴，拿下傑出指定打擊獎，連三年奪獎成為史上第二人，前一人是2003到07年連五年獲獎的「老爹」歐提茲（David Ortiz）。

大谷翔平本季在攻擊端繳出打擊率3成04、上壘率4成12、長打率6成54，留下44支全壘打、8支三壘打、26支二壘打、95分打點、跑回102分、20盗，在賽季幾乎缺席一個月的情況下，仍擊敗被視為最大競爭者的勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）。

大谷的手肘韌帶撕裂傷已在9月動刀，明年「投手大谷」缺陣，但「打者翔平」不缺席，仍有機會挑戰這座獎項的4連霸。

歐提茲8度獲得傑出指定打擊獎為史上之最，接著第2多是成為這座獎項冠名的馬丁尼茲（Edgar Martinez）5次獲獎，大谷翔平3次與麥克雷（Hal McRae）並列第3，29歲的大谷被看好生涯還有機會追加這項獎座得獎次數。

大谷翔平 歐提茲 馬丁尼茲

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