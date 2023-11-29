MLB／球迷也不看好大谷翔平留天使？周邊商品罕見打7折

大聯盟冬季會議即將展開，儘管天使球團昨天表示休賽季要補強，但天使球迷似乎對大谷翔平留在天使不抱期待，以前供不應求的大谷周邊商品，竟出現30%折扣（7折）。

根據日媒《Full-Count》報導，一家球場附近的體育用品店，仍在販售大谷的17號球衣，但價格從135美元（約新台幣4213元）降為94.5美元（約新台幣2950元），大谷T恤也從40美元（約新台幣1248元）降為28美元（約新台幣874元）。

店員透露兩周前就開始打折，與黑色星期五促消無關。兩個月前大谷的商品總是供不應求，擠滿日本遊客，店員露出複雜表情說，「當然希望大谷繼續留在天使，但我認為他明年可能在道奇或遊騎兵。」

該店員認為大谷翔平喜歡在天使打球，但作為球迷希望他去強隊。據大聯盟官網先前報導，道奇目前仍是最有可能簽下大谷的球隊，藍鳥、勇士及紅襪可能是黑馬。