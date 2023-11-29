MLB／抗癌鬥士漢崔克斯獲東山再起獎 白襪主帥讚：超越棒球

大聯盟今天公布本季東山再起獎得主，國聯由成績大復活的前MVP貝林傑（Cody Bellinger）獲得，美聯得主則是成功抗癌付出的明星終結者漢崔克斯（Liam Hendriks），漢崔克斯僅花了5個月就靠著驚人毅力重返賽場，場外也不斷推動癌症慈善事業，獲白襪總教練葛里佛（Pedro Grifol）大讚超越棒球範疇。

白襪隊終結者漢崔克斯去年底被診斷非霍奇金氏淋巴瘤，並隨即接受治療，幸運的是，開始化療後一切順利，於4月宣布抗癌成功，成功在5月底重返球場，對於棒球的意志力感動不少球迷，是白襪這個低迷賽季的亮點之一。

此外，漢崔克斯夫妻檔場外也為癌症慈善推動一份心力，此前藉由販售印有「戰勝癌症」字樣T恤，替淋巴瘤研究基金會募得超過10萬美金；從癌症康復後，漢崔克斯每場比賽前都會撥出時間與正在接受治療或已從治療中康復的癌症病友會談，為的就是給予公眾一個討論疾病的平台。

漢崔克斯的太太克里斯蒂（Kristi Hendriks）表示，打從丈夫接受治療時，就深信他能重返球場，「他說：『不管要4輪、6輪，或者是更長的療程，我都會為了自己努力下去。』當所有球迷在背後力挺他，他能感覺到自己百分之百是為了芝加哥這座城市。」

白襪教頭葛里佛也對漢崔克斯場內外帶來的影響力予以讚賞，「這超越了棒球，他面對的是生命威脅，可不是單純的手術......他是場上最棒的球員之一，關心他人、無私且樂於幫助，我單純希望他能披上球衣，當他成功做到時，真的讓我們深受鼓舞。」

漢崔克斯本季出賽5場，累積5.40防禦率，並於8月接受手肘韌帶置換手術提前報銷，白襪季後拒絕他2024年1500萬美元的球團選擇權，使他成為自由球員。