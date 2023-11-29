MLB／張育成已接觸美、日職 「也一定會考慮中職」

旅美好手張育成今天在台東縣紅葉國小舉辦訓練營，將大聯盟的科學化數據、影像應用方式，分享給台東大學學生、老師與基層教練們；至於自己的職棒下一步，張育成也透露目前與美職、日職球隊都有接觸。

張育成大聯盟生涯5季，累積出賽235場，生涯打擊數據都是「台灣王」，今年球季在大聯盟出賽39場，敲出6轟、18分打點，打擊率1成62，然而中間遇到左手鉤狀骨骨折、腦震盪等傷勢，結束今年賽季。

明年球季張育成仍以美職為目標，但不排斥加入亞洲職棒，今天受訪時也表示，經紀人已經與美職、日職球隊展開接洽，「 看合約內容，哪裡好就往哪裡去，目前還不知道。」

至於南韓、中華職棒，張育成也表示自己不會排斥，「中華職棒一定會考慮，就看合約內容，也希望有球團來接觸。」在此之前，張育成要將體能、技術調整好，預計1月中或1月底再次返美找打擊教練調整。

張育成在台灣時也持續做公益，今天受邀到台東舉行訓練營，除了全體紅葉少棒隊參與之外，也邀請了鄰近的泰源國中15位、卑南國中15位，進行三站式的訓練循環，包含打擊訓練、投手訓練以及體能訓練。

張育成也在會中分享自身經歷，像是從小在台灣偏鄉縣市接受紮實的訓練，最後成功站在最高的殿堂大聯盟打球，其心理素質的調整，以及在追逐夢想的歷程中，如何越級打怪、強化自身的能力，都無私分享給所有參與講座的學生與教練。

特別的是，美國職棒在2015年引進 Statcast 系統後，顛覆了許多傳統棒球的概念，直接影響了教練團的調度、球員的場上行為及場下的訓練課程，張育成也在現場分享，透過這樣的數據分析中，是如何突破我自己，讓自己越來越好。