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MLB／火腿王牌上澤直之正式提交入札 傳美東王者金鶯有興趣

聯合新聞網／ 綜合報導
穩健的吃局數能力是上澤直之的優勢。 聯合報系資料照
穩健的吃局數能力是上澤直之的優勢。 聯合報系資料照

現年29歲的火腿隊王牌上澤直之希望下賽季能一圓「美」夢，昨正式提交大聯盟入札申請，談判截止日為美東時間1月11日，據傳去年拿下美聯東區冠軍的金鶯隊對這筆投資有興趣。

上澤直之本季繳出8勝8敗，防禦率2.96成績單，吃下生涯最高、也是全聯盟最多的170局，生涯防禦率則是3.19，指叉球及曲球是評價最好的武器，不過球速是他最大的隱憂，直球均速僅145.5公里，放眼大聯盟也屬於後段班。

金鶯一向對亞洲球員保持關注，過去就曾網羅過上原浩治、陳偉殷、和田毅等日職出品的好手，最近一人則是去年從運動家隊交易來的藤浪晉太郎，他們正考慮對上澤直之開出2年以上、均薪200萬300萬美元合約，這金額比大聯盟平均的490萬美元低，美國球探評價：「價格不貴，但有機會成為輪值四或五號投手。」

金鶯下賽季前三號先發目前預計由布拉迪希（Kyle Bradish）、羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）和明斯（John Means）三人擔綱，雖然傳出想透過交易再引進一名王牌先發，不過上澤的吃局數能力跟控球能力有機會替後段輪值帶來幫助，此外，金鶯本季團隊薪資是聯盟第28名的7100萬美元，上澤的價碼也不會帶來太大負擔。

火腿上一次有投手旅美是2020年的有原航平，不過他的大聯盟之路可說是非常不順遂，累積3勝7敗，防禦率高達7.57，並長期飽受傷病困擾，旅美生涯不過2年就戛然而止，並於去年底回國加盟軟銀隊。

薪資 美國 日本火腿

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