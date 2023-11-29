MLB／球速恢復到動刀前水準 老虎簽前田健太很有信心

MLB底特律老虎今天宣布以兩年2400萬美元（約新台幣7.6億元）合約簽下35歲日本右投前田健太，總經理哈里斯說：「我們認為他能幫球隊贏得比賽，並對年輕球員發揮影響力。」

美聯社報導，前田健太預計加入美國職棒大聯盟MLB底特律老虎一票20多歲年輕投手組成的先發輪值，其中可能包括曼寧（Matt Manning）、法耶多（Alex Faedo）、歐爾森（Reese Olson）、史庫柏（Tarik Skubal）、溫茲（Joey Wentz），或許還會加上麥茲（Casey Mize）。

哈里斯（Scott Harris）說：「他有很多地方我們真的很喜歡，希望能對我們的年輕球員發揮影響力。」

他說：「大家永遠不會聽到我說我們投手戰力足夠。」

前田健太之前待過洛杉磯道奇和明尼蘇達雙城，一共先發155場、後援35場，拿下65勝49敗、防禦率3.92的成績。

前田健太過去3年在雙城，但2021年9月接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術，去年整年都在復健；今年重返球場出賽21場，先發了20場，僅1場是後援，戰績6勝8敗、防禦率4.23。

哈里斯表示，前田健太的球速恢復到動刀前的水準，讓他更加確信簽下前田健太是明智之舉。前田健太今年四縫線速球的均速是90.9英里，比2021年的90.8英里快，但比2018年的92.3英里慢。

哈里斯說：「對於能簽下兩年合約，我們感到很滿意，他讓我們的輪值更有看頭。」