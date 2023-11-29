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MLB／東山再起獎出爐 前MVP貝林傑谷底反彈獲獎

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
貝林傑在小熊谷底反彈，獲選東山再起獎。 美聯社
貝林傑在小熊谷底反彈，獲選東山再起獎。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB今天公布，抗癌成功的白襪後援投手韓德瑞斯及小熊前國聯新人王、年度MVP貝林傑，分別是今年美聯、國聯東山再起獎得主。

貝林傑（Cody Bellinger）的生涯歷經高峰及低谷，他在大聯盟的前3個球季，平均每年可貢獻37支全壘打，是2017年國家聯盟（NL）年度最佳新秀，也曾獲2019年國聯年度最有價值球員（MVP），並於2020年助洛杉磯道奇贏得世界大賽冠軍。

但接下來兩個球季，貝林傑這名左打飽受傷勢困擾，打擊率僅1成93，兩年一共只打出29支全壘打，被三振率高達27.1%，道奇在2022年球季後未與他續約，讓他成為自由球員

為了找回自己的身價，貝林傑去年12月和芝加哥小熊簽下1年合約，結果他的表現觸底反彈，打擊率回到3成07，並揮出26支全壘打，被三振率降到生涯最低的15.6%。

28歲的貝林傑7月時獲選國聯單月MVP，之後也拿下生涯第2座銀棒獎。他是上個球季打擊率至少3成、有25支以上全壘打、20次以上盜壘成功的4名球員之一，其他有此表現的，還有亞特蘭大勇士外野手亞古納（Ronald Acuna Jr.）、洛杉磯天使「二刀流」好手大谷翔平、道奇老將一壘手弗里曼（FreddieFreeman）。

貝林傑是小熊隊史拿下東山再起獎的第一人，他目前在自由球員市場，是最炙手可熱的自由球員之一。

芝加哥白襪的韓德瑞斯（Liam Hendriks）曾3度入選明星賽，去年12月被診斷出罹患第4期非霍奇金氏淋巴瘤（non-Hodgkin's lymphoma），但他隨即展現重返大聯盟投手丘的決心，他卯足全力與病魔搏鬥，甚至在球季前進行化療的期間，還一邊進牛棚練投。

他的病況在今年4月趨緩，並在得知罹癌5個月後的5月29日，首度披著白襪球衣站上投手丘，投出他本季的第1球。

34歲的韓德瑞斯出賽5場、投了5局，6月因右手手肘發炎暫離球場，8月接受俗稱「湯米約翰手術」（Tommy John surgery）的手肘韌帶置換手術。目前他是自由球員，預計能在2024年球季回球場。

韓德瑞斯這名右投是白襪隊史獲得東山再起獎的第2人，另一位得獎者是2006年的金‧湯米（Jim Thome）。

自由球員 白襪

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