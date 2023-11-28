MLB／我們要Win now！天使總管拒絕重建：休賽季會很積極

天使隊日前宣布將由老教頭華盛頓（Ron Washington）接掌兵符，不過外界都認為，球隊新賽季的命運很大程度取決於大谷翔平是否續留，然而天使總管梅納西（Perry Minasian）近日受訪時表示球隊不會走入重建，而是希望在華盛頓的帶領下，明年能成為一支常勝軍。

天使休賽季至今動作不大，除了解雇原教頭索夏（Mike Scioscia）並找來華盛頓外，僅以1年合約簽下牛棚投手克拉雷克（Adam Kolarek），但隨著冬季會議在下禮拜登場，市場熱度應會逐漸升溫，且大谷翔平的未來去留也會影響到球隊布局。

業界一致認為，大谷翔平預計不會太晚做出決定，當初他也是在冬季會議一週後決定要加盟天使，屆時球隊狀況應會更加明瞭。

天使總管梅納西強調，球隊很樂意簽回大谷，也計畫在休賽季積極運作以改善陣容，球隊新賽季試圖在新主帥華盛頓的帶領下贏球，而不是走向重建一途，企圖終結2014至今的季後賽荒，「我們想贏得比賽，這個目標沒有變，更換教練團是個巨大的異動，他們每天和球員待在一起，這個休賽季我們會試著讓球隊變更好。」

梅納西也補充，相信華盛頓的加入能讓天使在自由市場上更有吸引力，因為後者在聯盟中享有極高讚譽，也認識很多經驗豐富的球員，「我已經接到很多為他效力過的人打來的電話，他們不僅為他的新機會感到興奮，也不介意加入這支球隊，當你有這麼一位有名氣的教練，這真是令人興奮。」