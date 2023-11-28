快訊

中職／擴編選秀放榜 陳文杰、郭俊麟等5人轉戰雄鷹

巴黎市長狠批X是「臭水溝」 煽動假訊息、仇恨言論 宣布全面退出平台

要翻身啦！2024這四生肖將迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

MLB／目標是投手跟左打外野手 洋基準備好在冬季會議幹大事

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基總管凱許曼表示，球隊已為下週的冬季會議做足準備。 路透社
洋基總管凱許曼表示，球隊已為下週的冬季會議做足準備。 路透社

大聯盟一年一度的冬季會議即將在下週舉行，屆時各隊針對交易或補強都將有更積極討論，而今年繳出31來最差勝率的洋基隊早早喊出要在休賽季有大動作，今日制服組受訪時也表明球隊已經「準備好了」！

本季洋基隊僅拿下82勝，相隔7年再度與季後賽絕緣，還險些成為分區墊底，對於隊史戰績輝煌的洋基來說，這樣的結果無論是球迷還是管理層都不滿意，總管凱許曼（Brian Cashman）曾提及季後鎖定補強位置是左打外野手，先發投手也在鎖定範圍，貝林傑（Cody Bellinger）及山本由伸是和洋基最緊密連結的名字。

本季洋基團隊薪資為聯盟第2的2.78億美元，不過目前球隊保證合約加起來為1.74億，有不少補強餘裕，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）受訪時說：「我們將一如既往在冬天保持活躍......，我相信一支球隊不應該需要3億美元的團隊薪資，包括遊騎兵、太空人隊都沒有，你需要的是老將球員的良好搭配，年輕球員的組合也同樣重要。」

雖然洋基和全聯盟所有球隊一樣對大谷翔平感興趣，不過他們似乎將目光放在市場排名第2的投手山本由伸上，凱許曼曾親眼見證他投出無安打比賽，曾從眾球隊手中搶下田中將大、並取得成果的他們，沒有理由不對山本由伸心動。

此外，教士隊少年強打索托（Juan Soto）也在洋基的關注名單上，但是否要動搖農場重本提出交易，還得先評估有沒有機會將其留下。

凱許曼表示，他會毫不猶豫將任何有吸引力的提議交給史坦伯瑞納，「如果有一些能抓住的機會，他總是會允許這種情況發生，這實際上取決於團隊如何運作，所以我們拭目以待這個冬天的發展。」

團隊 薪資 太空人 老闆 洋基

相關新聞

MLB／道奇再生工廠最新力作 老將海沃德一年900萬續披藍衫

道奇隊今天宣布以一年900萬美元價碼續留本季打出回春表現的外野手海沃德（Jason Heyward），加深外野戰力，而此舉也變相表示明星強打貝茲（Mookie Betts）下個賽季將繼續以二壘手為主。

MLB／投手大採購不停歇！紅雀3年7500萬網羅強投葛雷

紅雀隊是自由市場開市至今補強最積極的球隊，著重在先發投手環節，繼日前以兩張1年短約簽下吉布森（Kyle Gibson）和林恩（Lance Lynn）後，今天再度傳出重磅補強，以3年7500萬大約網羅本

MLB／目標是投手跟左打外野手 洋基準備好在冬季會議幹大事

大聯盟一年一度的冬季會議即將在下週舉行，屆時各隊針對交易或補強都將有更積極討論，而今年繳出31來最差勝率的洋基隊早早喊出要在休賽季有大動作，今日制服組受訪時也表明球隊已經「準備好了」！ 本季洋基

MLB／什麼都賣什麼都不奇怪 白襪王牌希斯獲勇士、道奇詢價

白襪隊今年繳出百敗戰績，季末確定走上重建一途，新總管蓋茲（Chris Getz）上任後更對外高喊「球隊沒有非賣品」，目前還剩下兩年控制權的王牌希斯（Dylan Cease）成為熱門交易人選，在道奇隊傳

MLB／官網評FA最佳球路 山本由伸曲球、大谷翔平指叉球入列

大聯盟官網撰文排名今年自由球員市場（FA）的「最佳球路」，最佳曲球由山本由伸獲選；指叉球則是大谷翔平。 大聯盟官方記者艾德勒（David Adler）選出自由市場最好的球路，包含直球、伸卡、卡特

MLB／官網點名大谷翔平爭奪戰「3黑馬」最快2周內有結果

大聯盟自由球員市場逐漸加溫，二刀流巨星大谷翔平下一步備受關注，道奇目前仍是最有可能簽下大谷的球隊，但大聯盟官網報導指出，3支大谷爭奪戰「黑馬」球隊。 大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。