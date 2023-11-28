MLB／目標是投手跟左打外野手 洋基準備好在冬季會議幹大事

大聯盟一年一度的冬季會議即將在下週舉行，屆時各隊針對交易或補強都將有更積極討論，而今年繳出31來最差勝率的洋基隊早早喊出要在休賽季有大動作，今日制服組受訪時也表明球隊已經「準備好了」！

本季洋基隊僅拿下82勝，相隔7年再度與季後賽絕緣，還險些成為分區墊底，對於隊史戰績輝煌的洋基來說，這樣的結果無論是球迷還是管理層都不滿意，總管凱許曼（Brian Cashman）曾提及季後鎖定補強位置是左打外野手，先發投手也在鎖定範圍，貝林傑（Cody Bellinger）及山本由伸是和洋基最緊密連結的名字。

本季洋基團隊薪資為聯盟第2的2.78億美元，不過目前球隊保證合約加起來為1.74億，有不少補強餘裕，老闆史坦伯瑞納（Hal Steinbrenner）受訪時說：「我們將一如既往在冬天保持活躍......，我相信一支球隊不應該需要3億美元的團隊薪資，包括遊騎兵、太空人隊都沒有，你需要的是老將球員的良好搭配，年輕球員的組合也同樣重要。」

雖然洋基和全聯盟所有球隊一樣對大谷翔平感興趣，不過他們似乎將目光放在市場排名第2的投手山本由伸上，凱許曼曾親眼見證他投出無安打比賽，曾從眾球隊手中搶下田中將大、並取得成果的他們，沒有理由不對山本由伸心動。

此外，教士隊少年強打索托（Juan Soto）也在洋基的關注名單上，但是否要動搖農場重本提出交易，還得先評估有沒有機會將其留下。

凱許曼表示，他會毫不猶豫將任何有吸引力的提議交給史坦伯瑞納，「如果有一些能抓住的機會，他總是會允許這種情況發生，這實際上取決於團隊如何運作，所以我們拭目以待這個冬天的發展。」