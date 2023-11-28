MLB／什麼都賣什麼都不奇怪 白襪王牌希斯獲勇士、道奇詢價
白襪隊今年繳出百敗戰績，季末確定走上重建一途，新總管蓋茲（Chris Getz）上任後更對外高喊「球隊沒有非賣品」，目前還剩下兩年控制權的王牌希斯（Dylan Cease）成為熱門交易人選，在道奇隊傳出熱烈關注後，據傳勇士隊也加入這場搶人戰局。
希斯目前為27歲，即將進入巔峰期，去年他在美聯塞揚獎票選上名列第2，雖然本季表現不進反退，繳出7勝9敗、防禦率4.59成績單，但過往實績仍讓他在交易市場上價格不斐，特別是要到後年季末才會成為自由球員，如果成功被交易預計能替白襪農場注入一股活水。
道奇是最早表露興趣的隊伍，這個休賽季烏力亞斯（Julio Urias）和球隊神主牌克蕭（Clayton Kershaw）紛紛投入自由市場，布勒（Walker Buehler）、梅伊（Dustin May）則歸期未定，今年季後賽就是因先發輪值短缺慘遭響尾蛇隊橫掃，球隊有急迫補強先發投手的需求，厚實的農場則增添不少本錢。
近期勇士隊也加入這場搶人大戰，休賽季至今，勇士已經接連交易走索倫卡（Michael Soroka）、萊特（Kyle Wright）兩名先發，輪值內王牌弗里德（Max Fried）和老將摩頓（Charlie Morton）明年都將投入自由市場，先發人手捉襟見肘。
這個冬天曾傳出勇士積極追求諾拉（Aaron Nola）、葛雷（Sonny Gray）等強投，不過兩人現已確定簽下新合約，在自由市場上選項變少的情況下，可能轉投交易市場尋求補強機會。
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