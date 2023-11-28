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MLB／投手大採購不停歇！紅雀3年7500萬網羅強投葛雷

聯合新聞網／ 綜合報導
紅雀以附帶球隊選擇權的3年合約簽下本季美聯塞揚獎第2名的葛雷。 美聯社
紅雀以附帶球隊選擇權的3年合約簽下本季美聯塞揚獎第2名的葛雷。 美聯社

紅雀隊是自由市場開市至今補強最積極的球隊，著重在先發投手環節，繼日前以兩張1年短約簽下吉布森（Kyle Gibson）和林恩（Lance Lynn）後，今天再度傳出重磅補強，以3年7500萬大約網羅本季在美聯塞揚獎票選名列第2的葛雷（Sonny Gray），輪值戰力更趨完整。

葛雷本季帳面8勝8敗並不起眼，但2.79防禦率在全聯盟排名第3，投手獨立防禦率、每九局挨轟數都是全聯盟最佳，紅雀本季先發投手防禦率超過5，在此之前表定先發包括吉布森、林恩、米克拉斯（Miles Mikolas）、馬茲（Steven Matz）等人都屬中後段輪值身手，葛雷的加盟可謂一大助力。

葛雷在記者會上坦言，自己一直很想加入紅雀，不只是離家鄉近，對於紅雀球迷的熱情也印象深刻，「每次作為客隊來訪，我都會望向球場，然後說：『哇，這個地方真是太不可思議了！』我環顧座位，看見球迷們，他們支持這支球隊，當你跟聯盟任何去過聖路易的人談論此事，大家都對紅雀讚不絕口。」

葛雷接著說：「球迷們如何支持你、如何對你嚴厲、如何期望你贏球並期待偉大，這就是作為一名球員你想要的東西......來到聖路易這座充滿傳統的城市，這是一個棒球之都，很高興能成為其中一份子。」

總管莫札里亞克（John Mozeliak）提到，球團從2011年開始就想在選秀會中帶走葛雷，並曾在2017年嘗試透過交易引入，相隔12年後總算成功得手，「我們確實覺得先發輪值已有不小收穫，且對過去10天發生的事感到十分高興，但休賽季還剩下2個月，我們不想為任何補強機會關上大門......不過相比於2個月前，現在球隊的感覺好多了。」

紅雀

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