MLB／道奇再生工廠最新力作 老將海沃德一年900萬續披藍衫
道奇隊今天宣布以一年900萬美元價碼續留本季打出回春表現的外野手海沃德（Jason Heyward），加深外野戰力，而此舉也變相表示明星強打貝茲（Mookie Betts）下個賽季將繼續以二壘手為主。
現年34歲的海沃德過去曾是勇士隊寄予厚望的超級新秀，甚至有「下一個小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）」高評價，不過打擊始終沒有開竅，與小熊簽下8年1.84億美元後攻擊指數更跌到悽慘的.700，變成單純的守備組，去年以一張小聯盟合約加入道奇，並獲得春訓邀請。
來到素有「再生工廠」美譽的道奇後，海沃德針對揮棒進行修正，並在休賽季與重砲弗里曼（Freddie Freeman）一同訓練，成功收到成效，本季他繳出15轟、40打點，攻擊指數超過0.8，是11年來最優秀成績。
除此之外，在透納（Justin Turner）離隊後，海沃德於休息室扮演的老大哥角色也深獲道奇肯定，對於陣中年輕人的成長帶來莫大幫助，教練羅伯茲（Dave Roberts）曾讚：「他帶來了職業態度、經驗及謙遜，我想其中某部分是與生俱來的，有些則是從經驗中習得，這些都立即對球隊造成了影響。」
道奇季末的補強目標包括加強角落外野，外野三個位置都能守的海沃德預計將以先發右外野為主，球隊巨星貝茲始終不諱言喜歡待在內野，海沃德這筆簽約將帶來更多調度彈性。
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