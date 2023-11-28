快訊

日本「鋼鐵香蕉」全球熱銷！民眾困惑怎麼用 答案揭曉：就是那麼單純

快更新！LINE編輯圖片歪斜變形Bug 新版本拖2個月終於改善

最新民調出爐！賴蕭配、侯康配「差距不到1個百分點」 柯盈配1成8墊底

MLB／道奇再生工廠最新力作 老將海沃德一年900萬續披藍衫

聯合新聞網／ 綜合報導
老將外野手海沃德以一年合約重返洛杉磯。 路透社
老將外野手海沃德以一年合約重返洛杉磯。 路透社

道奇隊今天宣布以一年900萬美元價碼續留本季打出回春表現的外野手海沃德（Jason Heyward），加深外野戰力，而此舉也變相表示明星強打貝茲（Mookie Betts）下個賽季將繼續以二壘手為主。

現年34歲的海沃德過去曾是勇士隊寄予厚望的超級新秀，甚至有「下一個小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）」高評價，不過打擊始終沒有開竅，與小熊簽下8年1.84億美元後攻擊指數更跌到悽慘的.700，變成單純的守備組，去年以一張小聯盟合約加入道奇，並獲得春訓邀請。

來到素有「再生工廠」美譽的道奇後，海沃德針對揮棒進行修正，並在休賽季與重砲弗里曼（Freddie Freeman）一同訓練，成功收到成效，本季他繳出15轟、40打點，攻擊指數超過0.8，是11年來最優秀成績。

除此之外，在透納（Justin Turner）離隊後，海沃德於休息室扮演的老大哥角色也深獲道奇肯定，對於陣中年輕人的成長帶來莫大幫助，教練羅伯茲（Dave Roberts）曾讚：「他帶來了職業態度、經驗及謙遜，我想其中某部分是與生俱來的，有些則是從經驗中習得，這些都立即對球隊造成了影響。」

道奇季末的補強目標包括加強角落外野，外野三個位置都能守的海沃德預計將以先發右外野為主，球隊巨星貝茲始終不諱言喜歡待在內野，海沃德這筆簽約將帶來更多調度彈性。

相關新聞

MLB／道奇再生工廠最新力作 老將海沃德一年900萬續披藍衫

道奇隊今天宣布以一年900萬美元價碼續留本季打出回春表現的外野手海沃德（Jason Heyward），加深外野戰力，而此舉也變相表示明星強打貝茲（Mookie Betts）下個賽季將繼續以二壘手為主。

MLB／官網評FA最佳球路 山本由伸曲球、大谷翔平指叉球入列

大聯盟官網撰文排名今年自由球員市場（FA）的「最佳球路」，最佳曲球由山本由伸獲選；指叉球則是大谷翔平。 大聯盟官方記者艾德勒（David Adler）選出自由市場最好的球路，包含直球、伸卡、卡特

MLB／官網點名大谷翔平爭奪戰「3黑馬」最快2周內有結果

大聯盟自由球員市場逐漸加溫，二刀流巨星大谷翔平下一步備受關注，道奇目前仍是最有可能簽下大谷的球隊，但大聯盟官網報導指出，3支大谷爭奪戰「黑馬」球隊。 大聯盟官網記者摩洛西（Jon Morosi）

MLB／韋蘭德邁向4億美元倒數 明年超越卡布雷拉躍居第1

太空人隊40歲強投韋蘭德（Justin Verlander），本季年薪4333萬3333美元，和老戰友薛則（Max Sc...

MLB／前田健太轉戰老虎 兩年2400萬美元生涯最優渥

35歲日籍右投前田健太確定轉戰老虎隊，簽下兩年2400萬美元（約台幣7.58億元）合約，也是2016年從日職轉戰大聯盟後...

MLB／舊愛還是最美！三個老東家都想找回世界大賽冠軍左投

遊騎兵隊左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）季後賽投出身價，也連帶讓他在自由市場的熱門度水漲船高，據傳洋基、紅雀、遊騎兵是聯盟中詢價最積極的球隊，也恰巧都是他待過的隊伍。 蒙哥馬利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。